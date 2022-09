Raniery Paulino realiza a ‘Caminhada da Vitória’ em Guarabira e afirma que fará a diferença em Brasília

Uma das caminhadas mais emocionantes da história de Guarabira, foi realizado nesta quinta-feira ( 29), no Bairro do Nordeste. O arrastão contou com a presença de Raniery Paulino, Renato Meireles, Roberto Paulino, Fátima Paulino e Beto Meireles.

Na ocasião, Raniery cumprimentou todos os guarabirenses e destacou as obras que a Família Paulino trouxe para a Guarabira.

” Eu irei fazer a diferença em Brasília. Quero ser Deputado Federal para dar oportunidade para o povo de Guarabira. Tenham certeza que eu não irei decepcionar nenhum Brejeiro. Obrigado pela linda caminhada bairro do nordeste”, comemorou Raniery.

Raniery tem feito uma campanha pé no chão com responsabilidade e coragem superando todas as estruturas administrativas. “Sabemos que não é fácil, mas vamos conquistar essa vaga para Câmara. Estamos enfrentando diversas estruturas, mas os guarabirenses saberão dar o voto qualificado”, pontuou.

