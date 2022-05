Raniery Paulino reforça o pedido para pavimentação asfáltica da estrada de Imaculada a Olho D’água

Ao lado da liderança e Suplente Vereador de Imaculada, Edimilson Soares, o deputado estadual Raniery Paulino esteve visitando o secretário de Infraestrutura e Recursos Hidirocs do Estado, Deusdete Queiroga, onde reforçou o requerimento da pavimentação asfáltica da estrada de Imaculada a Olho D’água, contemplando o distrito de Palmeira.

” Registro que esta é uma luta coletiva, mas com um destaque especial para a incansável luta do líder Edimilson Soares. Tivemos a oportunidade de reforçar esse e outros importantes pleitos para o desenvolvimento da cidade de Imaculada. Gostaria de agradecer a confiança do nosso amigo Edmilson e a receptividade de Deusdete”, pontuou Raniery.

Na oportunidade, Raniery aproveitou e acompanhou o projeto das estradas do Braga em Tacima e do acesso ao Santuário Frei Damião.

acessopolitico