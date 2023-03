Raniery Paulino reitera pedido de asfalto de Cachoeira dos Guedes para Cuitegi

O ex-deputado Raniery Paulino, do Republicanos, está reiterando junto ao governador João Azevêdo o pedido de asfaltamento do percurso que liga o Distrito de Cachoeira do Guedes (Guarabira) até a cidade de Cuitegi, no Brejo paraibano. Quando esteve exercendo mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Raniery apresentou requerimento (foto) solicitando a obra ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PB) e ao próprio chefe do Executivo estadual.

O asfalto da estrada, ligando Cachoeira dos Guedes até o município de Cuitegi, vai atender uma região desenvolvida e grande produtora de cerâmica, a exemplo de tijolos, telhas, jarros e outros produtos, alavancando ainda mais as comunidades circunvizinhas, gerando trabalho, emprego e renda na região.

Na primeira gestão do atual governador, o Governo do Estado, através do DER-PB e da Secretaria de Estado da Infraestrutura, realizou o asfaltamento de Cachoeira dos Guedes até a PB 073, beneficiando o maior polo produtor de cerâmica do Brejo, localizado na cidade de Guarabira.

Outro grande benefício a ser gerado com a obra diz respeito a encurtamento de 6 quilômetros da distância entre as cidades de Pilões, Alagoinha e Cuitegi até a Capital do Estado, João Pessoa.

Raniery Paulino, primeiro suplente de deputado federal pelo Republicanos, acha que o governador vai se sensibilizar com o seu pleito. Ele crê ainda que, dentro do possível, João Azevêdo vá atender sua solicitação, pois o Governo do Estado tem feito muitas obras de asfaltamento na região.

“Com aquele percurso asfaltado vão surgir novas cerâmicas e olarias na região de Guarabira e do Brejo”, afirma Raniery.

Veja cópia do requerimento de Raniery

