Raniery Paulino renova pedido para acessibilidade no acesso do IFPB de Guarabira

Preocupado com a chegada das chuvas, o Deputado Raniery Paulino voltou a utilizar as redes sociais para cobrar da atual gestão Municipal de Guarabira a falta de acessibilidade no acesso principal do IFPB.

Raniery já apresentou a Prefeitura de Guarabira, solicitando que a atual gestão faça o calçamento com direito a acessibilidade para todos os alunos, permitindo a mobilidade para todos.

“Renovo minha luta em defesa da educação. A História do IFPB da nossa região do Brejo se confunde com a minha história política. A minha primeira audiência como deputado estadual foi ainda na época do Cefet com o objetivo da sua Instalação. Hoje é uma realidade, mas carece do apoio e atenção das autoridades municipais também”, pontuou Raniery.

Acessibilidade, consiste em permitir que haja possibilidades de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida participarem de todas as atividades, visando à sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras.

Para o parlamentar, o Campus do IFPB Guarabira foi uma das maiores conquistas do século para o povo de Guarabira. ” Se faz necessário que a prefeitura de Guarabira se preocupe com o acesso dos carros, ônibus e dos pedestres para a Instituição, são poucos metros de calçamento” frisou.

