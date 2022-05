Raniery Paulino sugere abertura de inscrições do Programa Empreender no município de Itapororoca

O deputado estadual Raniery Paulino apresentou um requerimento ao Governador do Estado da Paraíba, João Azevedo, e ao Secretário Estadual de Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, para que seja aberto inscrições do Programa Empreender no município de Itapororoca.

” O Programa Empreender do Governo do Estado da Paraíba investe em pessoas, suas

histórias e capacidades de trabalho. Por conseguinte, tem a missão de contribuir para que vidas possam ser melhoradas. Têm me chegado muitas demandas, no sentido de requerer ao Governo, através de sua secretaria de competência, a abertura de inscrições”, disse Raniery.

O Empreender PB é um programa do Governo do Estado destinado a apoiar os empreendedores da Paraíba, disponibilizando financiamento de crédito (empréstimos) com taxas reduzidas de juros para pessoas físicas e jurídicas que desejam iniciar um negócio próprio ou ampliar um já existente.

