Reafirmando Compromisso: Raniery Paulino participa de encontro das pessoas com deficiência em João Pessoa

O deputado estadual e pré-candidato a deputado Federal, Raniery Paulino, participou nesta quinta-feira (21) de um importante encontro das pessoas com deficiência em João Pessoa. Ocasião que o parlamentar reafirmou a sua disposição para importantes demandas na Assembleia Legislativa.

Para Raniery, o encontro foi a importante momento para discutir sobre a inclusão de políticas públicas na sociedade. “ São lutas constantes e essa será sempre uma de nossas bandeiras. Esse momento possamos ecoar essa luta e nos somar para reivindicar direitos e cidadania para as pessoas com deficiência”, ponutou.

O parlamentar também destacou a ampliação da informação para quer as pessoas compreendam o quanto o preconceito ainda está no meio da sociedade.

“Pontuo que o nosso encontro teve um objetivo de tentar erradicar o preconceito contra pessoas com deficiência. E sabemos que a melhor forma para isso é a educação e empatia, para que as pessoas entendam as barreiras das pessoas com deficiência. Ampliar a informação é sempre necessário”, disse.

Na ocasião, Raniery ressaltou uma grande conquista de seu mandato que foi o Censo Estadual da Pessoa com Deficiência, com a finalidade de conhecer melhor o seu universo, e subsidiar a implantação de políticas públicas nas diversas esferas do Governo.

O evento foi uma realização da Deputada Estadual Cida Ramos.

