Recém-nascido é encontrado morto enquanto dormia em casa na Ilha do Bispo; suspeita é de engasgo com leite materno

Um bebê de 19 dias foi encontrado morto na cama onde dormia, em casa, no bairro Ilha do Bispo, em João Pessoa, no último domingo (28). Segundo a mãe, em relato à polícia, ela amamentou seu filho de madrugada, mas quando acordou notou que o filho estava com a pele roxa e sem respirar.

A família acionou a Força Tática da Polícia Militar que chegou a realizar os procedimentos de salvamento, no entanto, o bebê não reagiu ao procedimento de reanimação, e o bebê foi declarado morto no local.

Segundo a Polícia Civil, uma necrópsia no corpo do recém-nascido para identificar a causa, mas a suspeita é de que o bebê tenha se engasgado enquanto dormia.

