Recém-nascidos da UTI Neonatal do Hospital Edson Ramalho ganham ensaio fotográfico no São João

O Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho (HPMGER), por meio da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utineo), promoveu um ensaio fotográfico para os recém-nascidos da UTI Neonatal. Essa iniciativa já é tradição da unidade hospitalar e busca promover um momento de acolhimento e descontração para as mamães e os bebês.

A gerente de enfermagem da Utineo do HPMGER, sargento Laura Diniz, ressalta que essa iniciativa tem como foco a promoção da humanização do cuidado neonatal. “Fantasiar essas crianças vai muito além da beleza que encanta os corações, ela vai atender também uma normatização do Ministério da Saúde no quesito humanização do cuidado. Porque além da ciência e da técnica, o coração e a alma da gente também têm que estar envolvidos no cuidar dessas famílias. Então, quando a família tem uma criança numa unidade de terapia intensiva ela fica fragilizada e tudo isso faz parte, é aceitável devido ao amor que existe envolvido. Quando a gente veste essas crianças, veste também um casaco de amor nessas famílias”, pontuou.

Todos os anos, o HPMGER celebra diversas datas comemorativas, como o Dia das Crianças, Páscoa, São João e Natal promovendo um ensaio fotográfico para os bebês que estão em tratamento na Utineo do HPMGER.

Além da diversão, os profissionais do hospital também pensam na segurança dos pequenos e uma série de procedimentos são adotados por toda a equipe multiprofissional que trabalha nas unidades neonatais, começando pelos acessórios que são confeccionados pela própria equipe e em seguida enviados para lavagem e esterilização.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...