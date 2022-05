Recife e região registram 44 mortos e 56 desaparecidos após chuvas

Em coletiva de imprensa após análise da região afetada pelas fortes chuvas no Recife, capital pernambucana, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou que o número de mortos em decorrência da tragédia chega a 44. Pontuou ainda que há 56 desaparecidos.

Além de Ferreira, três chefes de pasta participaram da coletiva: Marcelo Queiroga (Saúde), Carlos Brito (Turismo) e Ronaldo Bento (Cidadania).

“A situação atualizada que eu tenho é que a gente registrou 44 óbitos, 56 desaparecidos, 25 feridos, 3,957 desabrigados e 533 desalojados”, disse o ministro, no começo da coletiva de imprensa. “Lamentamos a situação que está acontecendo aqui. No ano passado, o Brasil passou pela maior seca, e agora a gente vê toda essa água caindo no Brasil”, completou.

“Tão logo que a notícia da intensificação da chuva chegou, o presidente (Jair Bolsonaro) pediu que viéssemos verificar a situação in loco, para dizer como o governo federal pode ajudar nessa situação. A presença de quatro ministros aqui demonstra o empenho do governo em mitigar o sofrimento das famílias que estão aqui passando por essa situação”, assinalou Ferreira.

O chefe do Desenvolvimento Regional ainda alertou sobre a importância de a população afetada continuar seguindo as diretrizes da Defesa Civil para a autoproteção. “Com as fortes chuvas previstas, manteremos as medidas de autoproteção, para respeitar os alertas das Defesas Civis locais e divulgar atualizações regionalizadas”, disse.

Até a noite de sábado (28/5), deslizamentos causados por chuvas na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, já haviam deixado ao menos 35 vítimas. Ainda no sábado (28/5), o mandatário do país se manifestou sobre o ocorrido, destacando as ações que o governo federal vem executando.

O presidente deve comparecer ao estado, segundo publicação do próprio mandatário, nesta segunda-feira (30/5).

As precipitações acontecem desde o início da semana passada, em um fenômeno que se alastra por regiões de Alagoas, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, e se intensificaram nos últimos dias.

Confira sobrevoo feito pelos ministros na região: