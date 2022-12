RECONHECIMENTO: Deputado Raniery Paulino recebe homenagem dos Delegados da Polícia Civil da Paraíba

O deputado estadual Raniery Paulino recebeu, neste sábado (10), uma homenagem da Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados da Polícia Civil da Paraíba (Adepdel), pelos relevantes serviços prestados para categoria na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). A homenagem foi durante a confraternização da entidade que comemorou seus 14 anos de existência. O evento foi realizado em uma casa festas, em Cabedelo.

O parlamentar reafirmou compromisso com a entidade e se colocou a disposição dos Delegados da Polícia Civil da Paraíba. “Agradeço a linda homenagem que nosso mandato recebeu dessa importante categoria. Construirmos um caminho importante, agora vamos ampliar e fazer novas caminhadas na busca por mais resultados para os Delegados da Paraíba”, agradeceu.

O delegado Sterferson Nogueira, presidente da Adepdel-PB, destacou destacou as conquistas para os policiais civis desde a sua criação. “O diálogo é o caminho e conquistamos nesses 14 anos muitas vitórias para o delegados. Esse ano fechamos com chave de ouro com a conquista do subsídio onde ganhamos em duas instâncias. A maior conquista para a Polícia Civil”, argumentou.

A confraternização contou com as presenças da senadora Daniella Ribeiro, dos deputados federais Wilson Santiago e Hugo Motta, e do deputados estadual Wilson Filho.

