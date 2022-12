Relator garante a Veneziano verba para duplicação da BR-230

A ausência de destinação de emenda da bancada federal no orçamento da União de 2023 para início de um projeto de duplicação da BR-230 no trecho de Campina Grande para o interior mereceu uma dura crítica da coluna, sobretudo em razão de a obra ter sido uma promessa de praticamente todos os candidatos na recente campanha eleitoral.

O coordenador da bancada federal, senador eleito Efraim Morais (União) chegou a dizer que já haviam recursos orçamentados, referindo-se à emenda incluída no orçamento de 2022. Mas precisava sim.

O senador Veneziano Vital do Rego (MDB) enviou mensagem afirmando que havia engano nas informações da coluna, esclarecendo posteriormente que havia uma iniciativa pessoal no sentido de garantir os recursos para a duplicação de trechos de BR-230 no orçamento federal.

Com efeito, Veneziano conseguiu aprovar na Comissão de Infraestrutura do Senado a proposta de inclusão de verbas para adequações de trechos da BR-230 e outros rodovias federais no orçamento da União. A Comissão de Infraestrutura apresentou pleitos para todo o país.

A notícia boa chega num vídeo gravado pelo senador Veneziano com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro MDB-PI), garantindo a alocação de R$173 milhões para o projeto de duplicação da BR-230, no trecho Campina Grande a Patos, e reforço do projeto de triplicação entre Cabedelo e Santa Rita.

O caminho trilhado por Veneziano para garantir os recursos é melhor do que o de emendas da bancada, que não conseguiria chegar ao valor consignado. Não fosse isso, porém, muito provavelmente esse projeto que precisa ser tratado como prioridade como ação de infraestrutura essencial para o desenvolvimento da Paraíba não teria entrado no orçamento geral do país.

Louvores a Veneziano pela iniciativa que garante os recursos para projeto tão importante e salva a ele e todos os candidatos que fizeram do assunto uma bandeira de campanha. Promessas devem ser cumpridas.

Resta, agora, esperar que a bancada se junte para fazer o governo Lula priorizar e executar a obra, contemplando a Paraíba com um grande projeto de desenvolvimento estratégico. A hora é agora.

