Renata Silveira será primeira mulher a narrar Copa do Mundo na Globo

Renata Silveira será a primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo na Glob o . A convocação da locutora esportiva para o Mundial do Catar, em novembro deste ano, foi anunciada por Renato Ribeiro, diretor de Conteúdo do Esporte da emissora, durante a conferência Rio2C, realizada nesta sexta-feira (29/4) no Rio de Janeiro. As informações são da página de esportes da Globo.

“Acompanho o futebol desde pequena, meu pai que me levava ao estádios. Só que não imaginava narrar. Em 2014, eu estava cursando pós de jornalismo esportivo, e a Rádio Globo lançou um desafio para buscar narradoras. Eu ganhei e tive oportunidade de narrar. Nunca imaginei me tornar uma narradora muito pelo fato de nunca ter visto mulher narrando. Agora as meninas podem ligar a televisão e até o rádio, porque tem mulher narrando. É o que dá força e motiva”, comemorou Renata.

Contratada pela Globo em dezembro de 2020, começou a carreira seis anos antes, após vencer o concurso Garota da Voz, da Rádio Globo, e comandar a transmissão da decisão da Copa do Mundo do Brasil, entre Alemanha e Argentina.