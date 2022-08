Renato Meireles é homologado candidato a deputado estadual

O vereador Renato Meireles teve sua candidatura a deputado estadual homologada nesta sexta-feira (5), durante convenção do PSB, realizada em João Pessoa. Ele tem um trabalho reconhecido na Câmara Municipal de Guarabira na defesa dos taxistas, mototaxistas, crianças com autismo, feirantes, mecânicos, professores, agentes de saúde e endemias.

“Iniciamos uma nova etapa com o desafio de continuar mudando o jeito de fazer política, agora por toda a Paraíba. Sou candidato a deputado estadual para representar os anseios da nossa população e mantermos a boa representação na Assembleia Legislativa com a saída, consequentemente à Câmara Federal, do deputado Raniery Paulino”, destacou Renato, que faz dobradinha em Guarabira com o agora candidato a deputado federal Raniery Paulino.

Ao lado do governador João Azevêdo (PSB), que busca a reeleição, o candidato a deputado estadual tem defendido um olhar com mais cuidado as potencialidades da região, como por exemplo, o turismo.

“Um dos nossos compromissos é transformar Guarabira numa grande cidade, precisamos tratá-la como tal, explorando seu potencial. Nossa cidade tem que ser projetada para o futuro fomentando sua história, sua memória, fortalecendo o desenvolvimento turístico, cultural e economicamente ativo”, disse Meireles.

Em quase seis anos de mandato como vereador de Guarabira, Renato Meireles mostrou ter coragem para lutar em defesa da população e reuniu as credenciais necessárias para representar o município, a região do Brejo e a Paraíba na Assembleia Legislativa, com experiência nas lutas sociais.

Foi de Renato Meireles a ideia de criar o auxílio municipal, durante a pandemia, para os vendedores ambulantes, camelôs, taxistas, mototaxistas e beneficiários do programa Bolsa Família. A proposta aprovada e sancionada pela Câmara de vereadores foi negada pelo prefeito de Guarabira, Marcus Diogo.

“Como deputado, o nosso trabalho irá atingir um novo nível. Conseguiremos expandir os nossos compromissos embasados na qualidade de vida e promoção humana, de forma mais efetiva. Lutar pelos nossos direitos, pelo nosso futuro e por uma Paraíba cada vez melhor”, pontuou.

