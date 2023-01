Renato, Nal, Zé e Roberto visitam terreno da Vila Olímpica de Guarabira

Os vereadores Renato Meireles (PSB), Zé do Empenho (PDT) e Nal Fernandes (MDB), juntamente com o secretário Chefe de Governo, Roberto Paulino, acompanharam nesta terça-feira (3) a visita do secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Zezinho Botafogo, ao local onde será construída a Vila Olímpica de Guarabira, um investimento de R$ 29.606.576,25 pelo Governo da Paraíba. O terreno fica localizado às margens da PB-073, próximo ao Distrito Industrial e a Escola Cidadã Integral Técnica Dom Marcelo Pinto Carvalheira.

“A nossa tão sonhada Vila Olímpica está cada vez mais próxima. O contrato e a ordem de serviço já foram assinados, e as obras devem iniciar ainda neste mês de janeiro. Pronta vai oferecer aos jovens a possibilidade de progredir e realizar seus sonhos através do esporte, pois todos os esportes olímpicos poderão ser realizados nesta área. Que daqui surjam muitos atletas para representar Guarabira e a Paraíba mundo a fora”, destacou Meireles, agradecendo ao governador João Azevêdo (PSB).

O espaço projetado para a construção, através da Suplan-PB, compreende um espaço de 22.769,96 m². O projeto conta com Bloco administrativo; piscina com 8 raias; bloco de apoio com vestiários; ginásio poliesportivo com vestiários e arquibancadas; academia ao ar livre com 17 equipamentos; pista de skate com obstáculos; pista de caminhada; campo de futebol e atletismo; quadra de esporte diversos; praça das bandeiras; estacionamento com 124 vagas (sendo oito para idosos, oito para Pessoas com Deficiência (PcD), quatro para gestantes, quatro para pessoas autistas e seis vagas para ônibus).

Assessoria

