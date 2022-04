Renato se lança à estadual, faz dobradinha com Raniery, e abre arestas no grupo

A terça-feira (5), na cidade de Guarabira, foi marcada pelo principal acontecimento político local: o lançamento da dobradinha entre Renato Meireles e Raniery Paulino, pré-candidatos a deputado estadual e federal, respectivamente. O Lançamento da dupla RR, foi marcado por falas pontuais e incisivas, de ambos, não deixando dúvidas quanto ao apoio do governador João Azevedo e da cúpula do PSB.

Da boca de ambos, quem esteve por la, ouviu frases diretas e afinadas com as hostes do governador.

”Minha candidatura foi construída com o aval do governador João Azevedo”. Disse Renato.

Sobre a candidatura de Célio Alves, ex-secretário do Orçamento Democrático: “perguntem a Raniery o que o governador disse sobre a minha?”

Renato e Raniery foram questionamos a respeito dos descontentamentos de algumas lideranças do grupo, que não concordam com a dobradinha: “Vamos abrir o diálogo.”

A cobertura completa, você verá no Manhã de Notícias, desta quarta-feira (6) à partir das 7h.

