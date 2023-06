Repartições estaduais fecham nesta quinta e reabrem na próxima segunda-feira

As repartições públicas estaduais da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo estarão fechadas a partir desta quinta-feira (8), retornando às atividades normais na próxima segunda-feira (12).

Conforme a portaria Nº 0291/2023, publicada no Diário Oficial do dia 30 de maio, os servidores estaduais terão ponto facultativo no dia da celebração religiosa de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira, dia 8 de junho, e na sexta-feira (9).

A portaria determina que nestes dias 8 e 9 de junho deve ser preservado o funcionamento dos serviços essenciais, a exemplo da Saúde e Segurança.

Curtir isso: Curtir Carregando...