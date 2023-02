Repartições estaduais terão expediente alterado no Carnaval

As repartições públicas estaduais terão o expediente alterado durante o Carnaval. Em João Pessoa, no entanto, haverá mudança no horário do expediente já na próxima quinta-feira (16) – dia seguinte ao desfile do Bloco Muriçocas do Miramar –, quando as secretarias e demais órgãos estaduais estarão fechados até o meio-dia.

A portaria nº 078/2023, assinada pelo secretário de Estado da Administração, Tibério Limeira, foi publicada neste sábado (11) no Diário Oficial, informando que nos dias 20 e 21 (segunda e terça-feira de Carnaval) – os pontos serão facultativos para os servidores estaduais; enquanto no dia 22 (quarta-feira de cinzas), será facultativo até às 12h, devendo ser preservado o funcionamento dos serviços essenciais durante todo o período.

