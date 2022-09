Repórter Águia, da TV Arapuan, fica ferido em engavetamento com sete veículos em João Pessoa

O repórter Águia teve um corte na testa e sentia dores na coluna e no pescoço, segundo relato de seu colega de trabalho.

O repórter Marcos Antônio, o Águia, ficou ferido em um acidente na BR-230, em João Pessoa. Ele estava em um veículo da TV Arapuan que foi atingido em um engavetamento na rodovia, na altura do viaduto Deputado Geraldo Mariz, no bairro Tambauzinho, na Capital, nesta quinta-feira (8).

O repórter Águia teve um corte na testa e sentia dores na coluna e no pescoço, segundo relato de seu colega de trabalho. Ele foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena.

O engavetamento envolveu sete veículos, no km 17 da BR-230, no sentido João Pessoa/Cabedelo, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), conforme apurou o ClickPB. A faixa da esquerda ficou interditada e o fluxo seguia pela faixa da direita. Apenas o repórter da TV Arapuan ficou ferido e foi socorrido pelo Samu, ainda segundo relato da PRF.

