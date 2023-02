Repórter beijado “a força” no Carnaval diz que não foi assédio

O repórter Rodrigo de Luna foi beijado “a força” durante a cobertura do Carnaval em Recife. Ele estava no bloco Galo da Madrugada, realizando entrevistas com o povo, quando foi beijado a força por uma mulher.

“A última vez que fizeram isso eu quase apanhei quando cheguei em casa. Se controla, mulher. Eu sou casado, amanhã você vai ter um monte de homem solteiro para dar beijo na boca”, disse o repórter. E o repórter Rodrigo de Luna que foi beijado enquanto cobria o Galo da Madrugada. "Tu é casado, mas não é capado!" pic.twitter.com/baO0IrqyFx — Nelson 🇩🇪🦁 (@NelsonSiIveira) February 18, 2023 Em resposta, a mulher que aparece de look vermelho diz: “Tu é casado mas não é capado”. Rodrigo de Luna, mesmo após o assédio, segue com a entrevista e acaba ouvindo mais declarações inoportunas da foliã. “Eu vou te beijar tanto amanhã, tu vai ter que se esconder de mim porque eu vou te beijar”, disse.