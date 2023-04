“Repórter do povo” ataca novamente e mostra situação caótica das ruas no bairro Marcos Moura, em Santa Rita

A digital influencer Ester Oliveira ganhou grande notoriedade nos últimos dias após publicar em seu Instagram um vídeo bem-humorado sobre os problemas de infraestrutura enfrentados pela população da cidade de Santa Rita. Dessa vez, a jovem denuncia a situação caótica das ruas do bairro Marcos Moura, onde a população enfrenta diversos transtornos por conta dos alagamentos.

“Há 16 anos o CEFEC e moradores do bairro Marcos Moura vem cobrando o mínimo que é o calçamento da rua que nunca acontece. Esse tempo todo a população enfrentam transtornos com ruas alagadas pelas chuvas. É dever do poder público municipal promover uma pavimentação de qualidade. As ruas são essência de nossa cidade, elas facilitam o direito de ir e vim de todos os cidadãos”, explica a jovem.

A influencer disse acreditar que apenas um vídeo criticando a situação de forma mais sisuda ou formal não teria tanto repercussão, por isso usa o recurso do humor.

Fonte: ClickPB

