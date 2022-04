Republicanos surpreende e filia ex-presidente da ALPB, Ricardo Marcelo, e sua esposa, vice-prefeita de Belém, Cris

A noite deste sábado, 2 de abril, surpreendeu os bastidores da política paraibana. O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Ricardo Marcelo, assinou a ficha de filiação ao Republicanos, comandado pelo deputado federal Hugo Motta.

Hugo Motta destacou a liderança de Ricardo Marcelo no cenário estadual. “O presidente Ricardo tem um histórico de respeito e muito trabalho na política paraibana. É uma grande satisfação recebê-lo no Republicanos, um partido que converge ideias a partir do diálogo e que, com certeza, fará grande diferença nas eleições desse ano”, enfatizou.

A legenda recebeu ainda a filiação da vice-prefeita de Belém, Cris, esposa de Ricardo Marcelo. “São líderes que têm grande força no brejo paraibano e que, com certeza, vêm somar forças ao Republicanos na busca por melhorias para o povo”, concluiu Hugo Motta.

Assessoria

