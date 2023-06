Resgate aeromédico transfere bebê com cardiopatia complexa para receber assistência especializada no Hospital Metropolitano

Portador de cardiopatia congênita complexa, um bebê de apenas 15 dias de vida, foi transferido da Maternidade Dr. Peregrino Filho, em Patos, no sertão paraibano, para ser tratado no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita. A transferência realizada entre as unidades nesta terça-feira (6), só foi possível devido ao Transporte Aeromédico e ao Programa Coração Paraibano, que presta assistência cardíaca especializada a toda à Paraíba.

Internado na Maternidade Dr. Peregrino Filho, desde que nasceu, o recém-nascido foi diagnosticado com um problema cardíaco, o qual necessita de uma cirurgia. De acordo com o pai do recém-nascido, Fábio Júnior, a família recebeu com alegria e esperança a notícia de que a criança seria transferida para a receber os cuidados na rede especializada.

“Graças a Deus recebemos a notícia de que seria cedida a ele uma vaga para ser tratado no Hospital Metropolitano e que agora nós aqui da Paraíba temos a oportunidade de ter essa aeronave, já que ele não tinha condições de ser transferido por terra. E essa é uma boa notícia nós pais”, reforça.

O translado, assegurado pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), ocorreu em uma aeronave dotada de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com uma equipe do Grupo de Resgate Aeromédico Estadual (Grame) que decolou do Aeroporto Brigadeiro Firmino Ayres, em Patos, nesta manhã.

O bebê chegou ao Hospital Metropolitano estável e deverá passar por um procedimento cirúrgico em breve. A necessidade da transferência se deu devido a natureza delicada da cirurgia que exige condições especiais para sua realização.

