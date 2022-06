Uma residência pegou fogo neste sábado (4) na cidade de Serraria-PB. De acordo com as informações, a residência que fica na Rua José do Patrocínio, estava fechada, sem pessoas dentro.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...