Residências sob risco de desabamento em Pilõezinhos

Chegou a nossa redação as imagens de duas residências que estão sob o risco de desabarem, na cidade de Pilõezinhos. As casas foram construídas em áreas de risco e devido às chuvas caídas no últimos três dias, provocaram deslizamentos na encosta e rachaduras nas paredes das casas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...