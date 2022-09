Reunião de candidatos bolsonaristas termina em briga generalizada na Paraíba

Organizadores do ato tentaram acalmar ânimos com hino nacional, que serviu de trilha sonora para a briga generalizada.

Em vídeos que circulam nas redes, candidato a deputado do PL é acusado de “puxar uma arma”

Uma reunião de candidatos bolsonaristas realizada neste sábado (10) em Soledade, na Paraíba, terminou em briga generalizada. O candidato a deputado federal Policial Caio, do PL, teve de ser contido ao partir para cima de outro candidato a deputado, Cabo Gilberto, do mesmo partido. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Policial Caio é acusado de “puxar uma arma”.

Outros dois políticos ligados à polícia, Capitão Brito e Cabo Gilberto, tentaram atrapalhar a fala do candidato ao Senado, Bruno Roberto (PL), irritando os aliados, que tentaram colocar os críticos para fora do evento, que tinha a presença a candidato ao governo do Estado apoiado por Bolsonaro, Nilvan Ferreira (PL).

Os organizadores tentaram, então, executar o hino nacional para arrefecer os ânimos, mas não adiantou e teve início uma briga generalizada.

Durante a confusão, outro candidato a deputado federal, Policial Caio, tentou sacar a arma, mas foi contido por apoiadores.

