Reunião entre Cássio e Romero aumenta especulação de desistência de Pedro e lançamento de novo nome da oposição para governador

Contrariando a pré-candidatura do próprio filho, o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) endossou uma possível candidatura do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), ao Governo do Estado. A informação é da Arapuan FM e foi divulgada nesta segunda-feira (11).

Os rumores da substituição começaram a correr depois de uma reunião entre Cássio e Romero. Sobre isso, ele disse: “a única coisa que poderia fazer sentido é a volta de Romero como nosso candidato a governador. Até aqui tudo não passa de especulação”, disse.

Além disso, Pedro Cunha Lima afirmou na sexta-feira (8) que era possível desistir da candidatura. “Posso me sentir representado por outra candidatura”, afirmou.

O parlamentar que substituiu o nome do ex-prefeito de Campina Grande Romero Rodrigues, no início do ano, para essa disputa, creditou seu estímulo ao pleito, se continuar representando a vontade do partido.

“Posso sim me sentir representado por outra candidatura como já me senti lá atrás, com o nome de Romero Rodrigues. Mas não tenho dúvidas que eu vou sempre pertencer a uma luta de projeto pela Paraíba. Quero ser candidato em quanto eu estiver representando um coletivo”, disse.

