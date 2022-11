Revendedoras alertam que gás de cozinha pode faltar na Paraíba até o fim do mês

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) já anunciou o risco de desabastecimento de combustíveis e gás de cozinha em todo o Brasil devido aos bloqueios nas rodovias. Alguns estados já entraram em colapso, como é o caso da Bahia, onde a população já não encontra mais o produto empelo menos metade dos estabelecimentos especializados.

Na Paraíba, ainda não está faltando gás de cozinha, mas os revendedores estão preocupados e racionando a venda do produto, já que há um grande risco de faltar gás até o final desse mês. “Estamos recebendo metade do gás habitual. Não está faltando ainda, mas esse problema tende a se agravar”, explicou o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás na Paraíba (Siregás), Marcos Antônio Bezerra.

Bezerra disse ainda que acredita que esse problema vai se arrastar até o final do mês e que se isso acontecer, vai falar gás para a população paraibana. Ele disse que os revendedores locais só estão conseguindo comprar metade da quantidade que geralmente compram.

As revendedoras do Piauí, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal já estão com grande dificuldade de repor os estoque e o desabastecimento já é uma realidade na Bahia.

O produto é refinado a partir do Gás Natural Liquefeito (GNL). Quase todo o volume desse gás consumido no país é importado, sendo que os principais fornecedores para o Brasil são Argentina e Bolívia.

