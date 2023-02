Ricardo Barbosa é anunciado como novo presidente da Companhia Docas da Paraíba

O ex-deputado estadual Ricardo Barbosa foi anunciado, nesta quinta-feira (2), pelo governador João Azevêdo, como novo presidente da Companhia Docas da Paraíba, que administra o Porto de Cabedelo.

O ato de nomeação será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3). Gilmara Temoteo, que ocupava o cargo, será designada para outra função no Governo do Estado, em anúncio que deve ocorrer nos próximos dias.

Ele assume o comando da Companhia Docas em um momento importante da história do Porto de Cabedelo, que recebe investimentos superiores a R$ 95 milhões, todos recursos próprios do estado, para as obras de dragagem. Os serviços irão aprofundar o canal de acesso, que passará de 9,14m a 11 metros de profundidade. Isso vai permitir o recebimento de navios de até 55 mil toneladas, aumentando a geração de emprego e o fomento da economia paraibana.

Trajetória

Ricardo Barbosa foi deputado estadual por quatro mandatos e secretário estadual por 11 vezes. Dentre os inúmeros cargos que ocupou destaca-se a secretaria estadual do PAC; coordenadoria do Ministério da Integração Nacional; superintendente da SUPLAN; e duas vezes secretário estadual de Comunicação.

Ricardo Barbosa é o atual vice-presidente e presidente em exercício na União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale); líder de governo e de oposição na ALPB, presidindo importantes comissões parlamentares, com destaque para a de Constituição, Justiça e Redação. Foi também vice-presidente da Comissão de Orçamento e Presidente da Comissão de Saúde, entre outras.

