Ricardo Barbosa se diz “magoado” com Gervásio Maia e revela que não recebeu valor do Fundo Eleitoral que estava esperando

O deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB) revelou, em entrevista à rádio Arapuan FM, insatisfação com o atual presidente do Partido Socialista Brasileiro na Paraíba, o deputado federal Gervásio Maia.

Segundo Barbosa, sua candidatura não teve até o presente momento o tratamento prometido por Gervásio, no âmbito da distribuição das verbas do fundo eleitoral. “Tive a subtração de 40% do que foi acordado – tratamento isonômico, igualitário, com o deputado Gervásio Maia”, disse ao programa 60 minutos da Arapuan FM.

“Chateado, magoado”, disse o parlamentar, que é candidato a deputado federal na coligação de Gervásio. Ele, no entanto, afirmou que está confiante que os paraibanos, ao contrário dele, não se deixarão “enganar pelo deputado presidente do meu partido”.

