Rio Tinto-PB: Moradores têm que se deslocar de canoa e aulas são suspensas

Após chuvas, Rio Tinto, na Região Metropolitana de João Pessoa, registra vários pontos de alagamentos nesta terça-feira (31). Várias famílias se encontram ilhadas no Centro da cidade, sendo preciso o deslocamento com barcos. Por conta da dificuldade de locomoção a Secretaria de Educação da cidade, que já tinha suspendido as aulas nas áreas indígenas, expandiu a suspensão para todas as escolas de Rio Tinto.

De acordo com a prefeitura, não há condições de locomoção para as escolas da zona rural, como também o acesso do Centro da cidade para a Vila Regina (sentido Baia da Traição), também está inviável pelo aumento do nível da água. Além disso, uma das escolas do Centro está com um aparato para alojar famílias que, por ventura, fiquem desalojadas com um possível aumento no nível do rio Mamanguape.

A equipe da TV Cabo Branco teve que se deslocar de canoa para registrar alguns locais na cidade.

O trecho no Centro de Rio Tinto foi alagado por uma cheia no Rio Mamanguape. Outro local, perto do campus na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na rodovia PB-041, que liga a cidade à Marcação e Baía da Traição, também foi inundado pela enchente do Rio do Gelo.

G1PB

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...