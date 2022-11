Roberta Miranda revela que quebrou a cara com paixão recente

Roberta Miranda foi uma das atrações do navio temático Cabaré, liderado por Leonardo e Bruno e Marrone. Durante sua apresentação em alto mar, ao interagir com o público, a cantora, que é bastante discreta em relação à sua vida pessoal, surpreendeu ao dar detalhes de uma paixão recente.

Roberta aconselhou o público a se render a paixões, a terem amores, até que parou, pensou e alertou: “mas cuidado, com calma”. Isso porque, segundo a cantora, ela se apaixonou recentemente e “se fude*”. Ela disse, então, com bom humor, que a partir de agora só quer saber de sua guitarra.A coluna LeoDias esteve no navio temático Cabaré e conversou com Leonardo. Casado há 27 anos, o cantor surpreendeu ao revelar como mantém a chama. “Eu acho que para um artista igual eu, que viaja demais e também deixa a mulher em casa, a relação fica bem boa, porque praticamente não somos casados, somos namorados. Eu viajo 10, 15 dias, volto com saudade dela. Já faz 27 anos que estamos juntos e isso ajuda bastante”, disse.

