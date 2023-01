Pela Paz: Roberto Paulino, acredita ser necessária a intervenção do governador no seu grupo em Guarabira

ELEIÇÕES 2024 – Depois das declarações do vereador Nal Fernandes (MDB), de que será necessária a intervenção do governador João Azevedo, para pacificar o grupo das oposições em Guarabira, nesta quarta-feira (18), foi a vez de Roberto Paulino (MDB), dizer durante uma entrevista na TVMIDIA, que a intervenção do governador é importante para essa pacificação.

Roberto é secretário chefe de governo, e disse que vai ter uma conversa com o governador sobre esse assunto. “Ou a oposição se une, ou vai continuar deixando Guarabira passando por necessidades”, disse Roberto. Veja:

