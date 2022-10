Roberto Paulino assume coordenação de campanha de João Azevedo em Guarabira e fortalece grupo político da Região do brejo

Neste sexta-feira (7), o ex-governador e atual secretário de estado, Roberto Paulino, passou a coordenar a campanha de João Azevedo em Guarabira. A missão de Paulino é fortalecer os movimentos e reuniões em segundo turno de João e Lula para governador e presidente da República, respectivamente.

Na primeira reunião, Roberto Paulino e Victor Castro, coordenador da campanha de João Azevedo apresentaram diversas proposta para o segundo turno, tais como; intensificação de adesivagem e bandeiramento para melhorar a visibilidade, visitas de casa em casa com o intuito de apresentar as realizações do governo João; popularizar mais o guia eleitoral com depoimentos de lideranças dos movimentos; carreatas, passeatas, dentre outras.

Roberto Paulino, neste sábado(8), realizou a abertura do comitê de João em Guarabira e logo após foi realizado uma grande caminhada por diversas ruas da Rainha do Brejo, Feiras e Rodoviária.

” Vamos as ruas defender o nome de João para Governador. Acredito no projeto e sei que é o melhor nome para a Paraíba. Ao lado de Raniery, a família Meireles e o Professor Junior, presidente do PT em Guarabira, vamos lutar para reeleição de João Azevedo ao Governo. Vamos a luta o vermelhão de Guarabira vai dar a vitória para Azevedo”, pontuou Roberto.

