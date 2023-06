Roberto Paulino destacou os avanços do ECA durante evento no auditório da UEPB, e visitou novo diretor da Cagepa em Guarabira

Nesta quarta-feira o secretário-chefe de governo Roberto Paulino, participou do I Colóquio Regional com o tema: ‘’Eca e Direitos Humanos: uma discussão para os dias atuais”, que aconteceu no auditório da UEPB, em Guarabira.

Na oportunidade, Roberto Paulino destacou os avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente em seus quase 33 anos de existência.

Ainda no Brejo paraibano, o secretário realizou visita de cortesia ao novo Gerente Regional da Cagepa, sr. Cidalino. Estiveram presentes os assessores da Secretaria de Governo @wellingtonmarinho15 , @monaldogodoi e @idalbertodias_adv.

