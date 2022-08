Roberto Paulino e Raniery conseguem agilizar assinatura da Ordem de Serviço do DER e firma de asfaltamento vai iniciar obras no acesso rodoviário ao “Memorial de Frei Damião”, em Guarabira, já na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto

A Ordem de Serviço para início das obras de pavimentação asfáltica do acesso rodoviário ao “Memorial de Frei Damião”, em Guarabira, com aproximadamente seis quilômetros de extensão, foi assinada pelo Diretor Operacional do DER (Departamento Estadual de Estradas e Rodagens), Engenheiro Armando Duarte Marinho.

A empresa Tapajós – Terraplenagem e Pavimentação Ltda (TTPAV Serviços) foi a ganhadora da licitação no valor de R$ 4.427.521,33 cujo início dos trabalhos deverá acontecer no próximo dia 08 de agosto deste ano (segunda-feira da semana que vem), com prazo de 300 dias para execução (término previsto para data de encerramento do prazo em 04/junho/2023).

A firma de construção já está autorizada a executar os serviços planejados pelo Diretor Superintendente do DER, Engenheiro Carlos Pereira de Carvalho, de acordo com o contrato original, a partir da próxima segunda-feira da semana vindoura.

O próprio Governador João Azevedo (PSB), se empenhou pessoalmnente no sentido de viabilizar a liberação de verbas e autorização dos trabalhos de construção e engenharia no Santuário da “Rainha do Brejo”, que fica na Serra da Jurema.

“Como somente nesta semana é que foi assinada a Ordem de Serviço para as obras do acesso ao Memorial de Frei Damião, a empresa já está tomando as providências para iniciar as obras na próxima segunda-feira. O contrato tinha sido assinado dias antes, no final do mês de julho, dia 27, mais precisamente”, detalha o Deputado Estadual Raniery (Republicanos), que acompanhou passo-a-passo todo o andamento burocrático para agilizar o processo administrativo da obra.

“É uma vitória nossa, da Igreja do Brejo, do Bispo Dom Aldemiro, do Padre André (Reitor do Memorial), dos fiéis de toda a região, também os católicos de várias partes da Paraíba e até mesmo de outros Estados nordestinos, que são todos considerados nossos caros amigos e companheiros de luta pela construção do acesso rodoviário”, comemora Roberto Paulino (MDB Raiz).

giovannimeirelles

