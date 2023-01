Roberto Paulino e Zezinho do Botafogo visitam local das obras da Vila Olímpica de Guarabira

Os secretários de Estado Roberto Paulino (Chefe de Governo) e Zezinho do Botafogo (Esporte, Lazer e Juventude) visitaram, nesta terça-feira, 3, o local onde será iniciada a obra de construção da Vila Olímpica em Guarabira.

O equipamento esportivo, que será construído pelo Governo do Estado, atenderá aos desportistas e a juventude do município de Guarabira e de outras cidade região do Brejo paraibano.

As primeiras medições já foram feitas pela Suplan estadual. A Vila Olímpica foi uma promessa do governador João Azevêdo em sua primeira gestão e máquinas começaram a chegar ao município de Guarabira para início das obras.

O secretário-Chefe de Governo Roberto Paulino, semana passada, esteve na cidade com o engenheiro civil Rafael Rabelo, acompanhando de perto a chegada das primeiras máquinas.

A visita de Roberto Paulino e Zezinho do Botafogo ao terreno onde será inciada a obra em Guarabira foi acompanhada de desportista, os vereadores Renato Meireles, Nal Fernandes e Zé do Empenho, dentre outros pessoas.

Fato a Fato

