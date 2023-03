Rodovia PB 033 ganha nome do ex-governador José Maranhão, na Paraíba

A edição desta terça-feira (7) do Diário Oficial do Estado confirma que o Governo da Paraíba sancionou uma lei em que a Rodovia PB 033, que liga a praia de Campina à cidade de Rio Tinto, passa a ser denominada de Rodovia José Targino Maranhão.

A estrada fica localizada na Região do Vale do Mamanguape, no Litoral Norte. O projeto tem mais de 20 quilômetros e está na fase inicial de pavimentação, se enquadrando dentro do programa de implantação de asfalto do governo da Paraíba.

O Projeto de Lei, aprovado por unanimidade, e agora sancionado, foi apresentado no dia 7 de fevereiro, através do deputado Eduardo Brito (Solidariedade). Naquela oportunidade, a homenagem foi feita às vésperas de se completar dois anos de falecimento do político, que foi uma das vítimas fatais da Covid-19, e que escreveu uma trajetória de quase 70 anos de vida pública.

Em 2021, uma outra homenagem já havia sidoproposta pela prefeita de Bayeux, Luciene Gomes (PDT). Naquele ano, ela entregou um documento onde solicitava que fosse apresentada proposta parlamentar alterando o nome do Aeroporto Internacional Castro Pinto para Aeroporto Internacional José Targino Maranhão.

Já no ano passado, sob também autoria do Governo do Estado, foi aprovado o Projeto de Lei 3.649/22 que denomina de “Aeródromo Senador José Targino Maranhão (Zé Maranhão)” o aeródromo localizado no município de Araruna.

