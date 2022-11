Rodovias federais têm 4 bloqueios e 9 interdições em pelo menos 3 estados nesta terça-feira, diz PRF

Rodovias federais em pelo menos três estados do país ainda têm 4 bloqueios e 9 interdições nesta terça-feira (8). A interdição ilegal das pistas é realizada por grupos contrários ao resultado das eleições, desde 30 de outubro.

Os dados são de boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado às 8h desta terça. Segundo o órgão, são:

4 bloqueios, em:

Mato Grosso (4)

Paraná (1)

9 interdições:

Rondônia (5)

A corporação não informou os demais estados com pontos de interdição

No dia 31 de outubro, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a PRF e as polícias militares estaduais tomem as medidas necessárias para desobstruir as vias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal até a noite desta segunda-feira, 1070 manifestações haviam sido desfeitas.

Nesta segunda (7), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o uso da Força Nacional para apoiar o desbloqueio de rodovias em Rondônia.

Segundo a PRF, interdição é interrupção parcial do trânsito, já bloqueio é quando o tráfego fica totalmente impedido nas rodovias.

Investigação

Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Inspetor Silvinei Vasques, durante evento em 25/03/2022 — Foto: Divulgação/PRF

O Ministério Público Federal (MPF) pediu que a Polícia Federal (PF) investigue possíveis crimes cometidos pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. Segundo o ofício, o inquérito deve apurar blitz realizadas pela corporação durante o segundo turno das eleições e omissão em relação aos bloqueios em rodovias.

O MPF diz que, se comprovada omissão do diretor da PRF sobre o bloqueio nas vias federais, o caso pode ser considerado prevaricação. Além disso, Silvinei Vasques – que declarou apoio a Bolsonaro na eleição – pode responder por “crimes praticados por invasores de rodovias”.

A prevaricação está configurada quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou age contra regra expressa em lei, “para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. A pena é de detenção de três meses a um ano, e multa.

G1