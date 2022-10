Rodrigo Maia, chama Bolsonaro de mentiroso e prova que ele é o ”pai” do orçamento secreto

Citado no debate presidencial da Band na noite deste domingo (16/10), o deputado federal Rodrigo Maia (PSDB-RJ) foi às redes sociais para chamar o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, de “pai do orçamento secreto”. No programa, Bolsonaro disse não ter “nada a ver” com o orçamento secreto e que ele teria sido criado por Maia.

“Estão aí no debate da Band vendo o Bolsonaro falar sobre orçamento secreto? Pois bem, segue o documento onde está provado que foi ele mesmo quem criou, assinou e é, portanto, o pai do orçamento secreto”, escreveu Maia no Twitter, seguido de um vídeo.

“O orçamento secreto, que pelo jeito não é tão secreto, ele tem a lista de quem recebe, não diz os nomes, mas diz o número de deputados de esquerda que teriam recebido. Quer dizer, está secreto para a gente, está secreto para a imprensa, para ele claro que não, ele que executa o orçamento, essa prerrogativa é dele, não é do poder Legislativo”, inicia o ex-presidente da Câmara dos Deputados.

“A mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9, de fato o Congresso tentou. Sessão do Congresso, LDO não passa pela Câmara, sessão do Congresso presidida pelo senador presidente do Congresso Nacional, não tem nada a ver com a Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido, e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos”, completa, também com uma foto que, segundo Maia, comprova a relação de Bolsonaro com o orçamento secreto.

