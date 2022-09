‘Rolezinho’ termina com homem baleado em João Pessoa após confronto com a polícia

Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 motos estavam concentradas no ponto final de ônibus do bairro Cristo Redentor e diversas guarnições chegaram para verificar o fato.

Um volumoso grupo de motociclistas realizaram um ‘rolezinho’ em diversos bairros de João Pessoa, entre a noite de ontem (29) e início da madrugada desta sexta-feira. Segundo informações o movimento foi organizado através de aplicativo de mensagens e além de ter gerado muito barulho em diversos bairros da zona sul da capital, terminou com um homem baleado após confronto com a polícia.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 motos estavam concentradas no ponto final de ônibus do bairro Cristo Redentor, ao lado do estádio Almeidão, no momento que houve uma denúncia e diversas guarnições chegaram para verificar o fato. Quando as equipes da PM chegaram, a equipe de motociclista se dispersou e um dos garupas virou e atirou contra a Força Regional, iniciando-se uma troca de tiros. O piloto da moto fugiu e deixou o garupa no local.

A própria polícia apreendeu a arma e levou o homem para o Hospital de Trauma. Ainda de acordo com a PM, uma outra moto pilotada por um adolescente bateu em um muro, após fazer uma curva e perder o controle. Ele também foi socorrido pela polícia. De acordo com as forças de segurança já foi identificado quem promoveu o movimento e as devidas providência estão sendo tomadas.

Conforme o boletim do Hospital de Trauma de João Pessoa, emitido às 6h de hoje, David Felipe Alves de Oliveira, de 18 anos, passou por procedimento médicos de emergência e segue internado, com quadro clínico estável. David é o garupa que trocou tiros com a Polícia e está sob custódia.

Sobre o estado de saúde do outro jovem socorrido, ainda não há informação. Nenhum policial foi ferido.

