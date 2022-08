Romaria da Penha é marcada para 26 de novembro e espera reunir fieis após dois anos de restrição devido à pandemia

A Romaria da Penha retorna após dois anos de restrições devido a pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25), pelo reitor do Santuário da Penha, Mons. Nereudo Freire.

A Romaria da Penha será realizada no dia 26 de novembro, celebrando sua 259ª edição.

Este ano a Romaria – e a Festa da Penha – tem o tema “Senhora da Penha, dá-nos sabedoria e amor; ensina-nos a construir uma sociedade justa, fraterna e de paz”. A Festa acontece de 19 a 27 de novembro e a tradicional Romaria na noite do sábado, dia 26. “Estamos voltando a tomar as ruas de João Pessoa e este é um momento muito aguardado pela centena de milhares de pessoas que caminham, todos os anos, numa demonstração de fé, de esperança. A Romaria traz muitos elementos da fé do povo e, sem dúvida, a emoção do reencontro esse ano tornará tudo ainda mais especial”, diz Mons. Nereudo.

A Festa da Penha 2022 tem uma vasta programação de celebrações para acolher o alto número de pessoas que comparecem para pagar promessas. “São muitos devotos pagando promessas na semana da festa. Por isso melhoramos a estrutura do Santuário para receber estas pessoas e hoje contamos com a Capela das Velas, a Sala dos Milagres e o recém inaugurado monumento em homenagem aos trabalhadores que estiveram na linha de frente do combate à pandemia”, explica o Reitor. A abertura da festa acontece às 19h30 do sábado, dia 19. No domingo (20) acontecem missas às 7h, 9h e 17h. De segunda a sexta, de 21 a 25 de novembro, as missas acontecem às 19h30.

A Romaria acontece no dia 26 de novembro e tem a seguinte programação: às 17h a imagem de Nossa Senhora da Penha sairá em carreata do Santuário até a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no Centro, que é o local de concentração e saída da Romaria. Às 22h é iniciada a caminhada com destino ao Santuário onde, por volta das 3h30 da manhã, é celebrada a missa solene campal de encerramento após os 14km do trajeto.

A Romaria da Penha recebe caravanas vindas de toda Paraíba e também de estados vizinhos. Para a programação da Festa serão confirmados ainda nomes de bispo e padres vindos de várias dioceses do Brasil.

clickpb