Rosto inchado de Joelma durante show preocupa fãs; ‘são sequelas da Covid-19’, diz assessoria

Cantora, que foi diagnosticada com Covid três vezes, sendo a última em janeiro deste ano, já afirmou que sofre com sequelas da doença.

O show da cantora Joelma no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, no sábado (28), deixou fãs preocupados. É que o rosto da artista aparentava estar inchado durante a apresentação.

Nas redes sociais, internautas levantaram dúvidas e manifestaram preocupação com a aparência de Joelma. “Gente, o que houve com o rosto dela?”, postou uma internauta. Já outros, mesmo não sabendo o que poderia ser, mandaram mensagens positivas: “Melhoras para ela”, escreveu outra internauta.

Segundo a assessoria da cantora, “os inchaços são sequelas da Covid-19 e ela está em tratamento”. Joelma foi três vezes diagnosticada com Covid.

Diagnósticos e sequelas

Em 18 de janeiro deste ano, Joelma foi diagnosticada com Covid pela terceira vez. Na época, a cantora informou que estava com o esquema vacinal completo e apresentava apenas sintomas leves.

Em julho de 2020, a cantora paraense também teve Covid-19 e três meses depois, ao “Fantástico”, disse que sofria com algumas sequelas da doença e que passou 60 dias de cama.

“Eu fiquei 60 dias em cima de uma cama. Eu tô inchada ainda. Tanto é que eu tive que aumentar o número do meu sutiã. Os peitos cresceram. Fiz os exames, tudo normal. E ninguém consegue explicar isso porque eu fiquei muito grande. A respiração voltou ao normal uns três dias atrás, porque ela ainda estava eu comecei a me exercitar devagar, a fazer alguns exercícios de respiração”, disse a cantora em outubro de 2020.

Em entrevista para o programa “Encontro”, no fim de 2020, Joelma afirmou que vivia em uma espécie de efeito sanfona do inchaço.

“Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos”, relatou Joelma na época.

Desde o início da pandemia de Covid, em 2020, médicos e pesquisadores estudam sequelas da Covid. Os relatos são muitos e incluem de perda de memória a queda de cabelo, e a lista possíveis consequências da infecção é constantemente atualizada. Em abril deste ano, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido divulgou uma lista de 9 novos sintomas associados à Covid-19 em adultos

