Rota Cultural Caminhos do Frio começa nesta segunda-feira em Areia e PBTur vai aplicar pesquisa

Após dois anos sem ser realizada, a Rota Cultural Caminhos do Frio será reiniciada nesta segunda-feira (4) na cidade de Areia, na região do Brejo da Paraíba. O projeto integra nove municípios da região, revelando aos turistas a cultura, a gastronomia, o artesanato e, principalmente, roteiros de natureza e aventura. Até o dia 4 de setembro, o Caminhos do Frio também irá aquecer a economia, gerando empregos e incentivando a hotelaria, o comércio de comidas e bebidas típicas, além do artesanato produzido por artistas locais.

De acordo com a presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino, durante o período do Caminhos do Frio, toda a programação também insere a população das cidades, tornando o projeto ainda mais importante, por despertar nos moradores o interesse de conhecer algumas particularidades que possam não fazer parte do cotidiano deles, como um prédio histórico, um artista local, uma peça de artesanato e até mesmo uma comida típica.

típica.

“O projeto não é promovido apenas para os turistas, ele integra a população, que passa a ter um novo olhar de sua cidade, com mais interesse em conhecer alguns elementos que até então estavam despercebidos. Isso eleva muito a autoestima de cidadão”, pontuou Ruth Avelino. Durante a semana, o projeto é realizado para os moradores, com realização de debates, oficinas, minicursos de pintura, sarau poético, shows, entre outros. Nos finais de semana são promovidos roteiros pelos pontos turísticos e shows com atrações regionais e nacionais. Em Areia, a atração de sábado (09) será o cantor e compositor Jorge de Altinho, que irá se apresentar na Praça Central da cidade.

Pesquisa – A PBTur dará início, no próximo final de semana, em Areia, à pesquisa para conhecer o nível de satisfação das pessoas em relação ao Caminhos do Frio, bem como o perfil dos turistas que devem visitar as cidades durante a realização do projeto. De acordo com Ruth Avelino, os dados da pesquisa servirão de subsídio para que as prefeituras, por meio do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, possam melhorar as próximas edições, assim como pautar novos projetos.

Desde 2011, a PBTur faz a pesquisa nas cidades que integram o projeto cultural. Essa ação foi suspensa durante os dois anos da pandemia da Covid-19. Ao todo devem ser ouvidas cerca de 500 pessoas nos nove municípios. Esse trabalho terá o apoio da Federação do Comércio da Paraíba (Fecomércio). Na oportunidade, também será distribuído material institucional para a divulgação de outros pontos turísticos da Paraíba

