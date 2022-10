Rota Cultural Raízes do Brejo acontece de 21 a 23 de outubro em Lagoa de Dentro; Confira programação

De 21 a 23 de outubro acontece em Lagoa de Dentro, no agreste paraibano, a rota Cultura Raízes do Brejo com uma vasta programação artistíca e cultural que promente movimente a cidade.

A abertura oficial acontece na sexta-feira, dia 21, no calçadão da Lagoa Francisco Soares, cartão postal da cidade, com uma solenidade pública. Em seguida haverá show com o grupo de forró Os Três do Xamengo.

A programação é diversificada e conta com shows musicais, feira de artersanato e gastronomia, oficinais artesanais, trilha ecológica, calvagada e teatro.

Confira abaixo a programação completa:

Sexta (21)

09h00 – Exposição de Maquetes expressando a história da cidade – Casa da Cultura

09h30 – Mesa redonda: Raízes da nossa história – Câmara Municipal

19h00 – Feirat – Feira de Artesanato e Gastronomia – Calçadão da Lagoa

19h30 – Abertura oficial – Calçadão da Lagoa

21h30 – Show musical – Os três do Xamego – Calçadão da Lagoa

Sábado (22)

09h00 – Oficina de Doces Artesanais de abacaxi – Esc. Antônia Coelho

– Oficina de Drink de Abacaxi – SCFV

– Oficina de Fotografia – SCFV

14h00 – Oficina de Xarope Medicinal de Abacaxi – SCFV

– Oficina de Teatro – SCFV

15h30 – Apresentações Culturais – Calçadão da lagoa e Feira de Artesanato e Gastronomia

21h30 – Show musical – Capital do Sol, Edu Lima e Josssuelen Santos – Calçadão da Lagoa

Domingo (23)

08h30 – Benção para cavaleiros e amazonas – Fazenda Vieira

09h00 – Cavalgada Cultural Raminho Vaqueiro

15h00 – Trilha Ecológica – Alto da Base

16h00 – Encerramento da Cavalgada – Show musica com Curió Forrozeiro – Calçadão da Lagoa

17h00 – Pôr do Sol no Alto da Base; Música ao vivo

