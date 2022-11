Rumo ao Oscar: noite de gala do filme Marte Um tem assinatura da nordestina Clija Chait

Com grandes chances de concorrer à estatueta, filme brasileiro foi exibido para celebridades no Academy of Motion Pictures Museum, em Los Angeles

Em uma noite que celebrou o cinema brasileiro, a empresária Clija Chait recebeu em seu restaurante no Academy of Motion Pictures Museum, o Fanny’s, os 250 convidados que estiveram na exibição do filme Marte Um, do diretor Gabriel Martins. O longa foi escolhido para representar o Brasil na disputa ao Oscar de melhor filme internacional.

No evento, passaram pelo tapete vermelho Alessandra Ambrósio, Rodrigo Santoro e Gabriel Luna entre outros atores brasileiros e americanos. A apresentação da cantora Liniker, que venceu a categoria de ‘Melhor Álbum de Música Popular Brasileira’ do Grammy Latino pelo disco Indigo Borboleta Anil, foi mais um ponto alto da celebração.

A noite de gala foi conduzida pela empresária e especialista do ramo cinematográfico Talize Sayegh, que atua divulgando o cinema independente brasileiro nos Estados Unidos e também é criadora do Festival de Cinema Brasileiro de Hollywood. Talize já fez parte de inúmeras campanhas para o Oscar com filmes como: O Palhaço, Vida Invisível e Deserto Particular.

“É uma honra exibir Marte Um nesse lugar incrível e respeitado que é o Museu da Academia do Oscar, isso graças à empresária brasileira Clija Chait, que entendeu a importância de mostrar o potencial do Brasil aos americanos. Honestamente, como uma brasileira lutando para defender a nossa arte aqui nos Estados Unidos, nunca pensei que seria capaz de sonhar tão alto. Meu sentimento é de gratidão, e de que realmente que estou cumprindo a missão de realizar um evento no mesmo nível de qualquer evento americano e mostrando que no Brasil temos talento, temos história, temos roteiros”, ressalta Talize.

“Fazer parte de uma celebração dessa magnitude é inesquecível para mim, principalmente por enaltecer nosso país, nossa arte, o cinema brasileiro e o que temos de mais bonito, que é nossa cultura. Estar ao lado de tanta gente importante da nossa dramaturgia é inspirador, me faz acreditar que podemos chegar ainda mais longe. Estou extremamente orgulhosa de poder vivenciar tudo isso”, disse Clija Chait.

Sobre Clija

A nordestina Clija Chait nasceu e cresceu no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Cerro Corá. Após trabalhar na administração de restaurantes em Natal e São Paulo, em 2016 foi viver em Los Angeles e, desde então, vem ganhando cada vez mais espaço e firmando sua marca no universo da alta gastronomia.

Clija é casada com o renomado restaurateur norte-americano Bill Chait e, juntos, estão à frente de mais de 20 empreendimentos nos Estados Unidos e Coreia do Sul como o Tesse, Mian Taste, Fanny’s, Boutellier Wines e Tartine Bakery.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram