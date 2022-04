Sábado (30) será o Dia D para as campanhas de vacinação de sarampo e gripe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) promove, neste sábado (30), o Dia D para as campanhas de vacinação contra o sarampo e a gripe (Influenza). Em João Pessoa, a ação será no Busto de Tamandaré, na praia de Tambaú, das 8h às 12h. A recomendação da SES é para que todos os 223 municípios paraibanos façam o seu Dia D.

Para o sarampo, o público-alvo será composto por crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), de forma indiscriminada e os trabalhadores de saúde com atualização da caderneta vacinal. Lembrando que todos os trabalhadores de saúde, independente da idade, devem ter as duas doses da vacina Tríplice Viral.

Já para a gripe (Influenza), o público-alvo é formado por idosos, acima de 60 anos, trabalhadores de saúde e crianças a partir de seis meses. “O objetivo do ‘Dia D’ é aumentar o número de pessoas vacinadas já que estamos tendo baixas coberturas, mesmo com as duas campanhas iniciadas no último dia 04 de abril”, explicou a assessora técnica do Núcleo de Imunização da SES, Milena Vitorino.

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente, em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias.

É uma doença erradicada que, desde 2018, voltou a acontecer casos e é preciso melhorar as coberturas para que tenha uma população imunizada e possa ter, novamente, a erradicação da doença na Paraíba e no país.

No caso da gripe (Infleunza), é uma vacina que os grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde devem tomar anualmente. É preciso ter, no mínimo, 90 % da cobertura vacinal em cada grupo, evitando assim o surgimento de casos. Mesmo quem se vacinou, no ano passado, deve se vacinar novamente este ano, pois, a cada ano, as cepas são renovadas.

Doses aplicadas – Contra a influenza, até agora, foram aplicadas, em todo estado, 119.911 doses, representando cobertura total de 11,4% no estado. Para os grupos prioritários, são 19,1% (21.259), em trabalhadores de saúde e 17,4% (97.620), em idosos.

Foram distribuídas mais de 683 mil doses da vacina, contra a influenza, para atender a 100% dos dois grupos (trabalhadores da saúde e idosos), nos 223 municípios.

Quanto à vacina contra o sarampo, foram aplicadas 34.103 doses, sendo 9,26% em crianças.

