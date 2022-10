Saiba quem são os suplentes a deputado estadual na Paraíba

Os suplentes podem vir a substituir o titular, temporariamente ou definitivamente dependendo do caso.

Além dos candidatos eleitos nas eleições proporcionais , uma lista que ganha muita atenção é a dos suplentes. Os candidatos que não obtiveram o número de votos suficientes para tomar posse na qualidade de titular do mandato eletivo, passando a figurar, na ordem decrescente dos votos recebidos, na lista de suplência do partido ou da coligação.

Os suplentes podem vir a substituir o titular, temporariamente ou definitivamente dependendo do caso. Veja quem são os principais suplentes de dos deputados estaduais da Paraíba.

O solidariedade tinha direito a duas vagas que serão ocupadas Eduardo Carneiro e Eduardo Carneiro De Brito. Os principais suplentes são:

Luiz Eduardo de Menezes Soares

João dos Santos Filho

Germana Nunes Wanderley de Alencar

Do Partido Liberal Walber Virgulino, Caio Roberto e Pedro Neto ficaram com as vagas. Os principais suplentes são:

Valdi Tartaruga

Tenente Romanelli

João Paulo

O Partido Socialista Brasileiro elegeu Chico Mendes, Tanilson Soares, Tião Gomes, Junior Araújo, João Gonlçalves e Hervázio Bezerra. Os principais suplentes são:

Gilma Germano

Anísio Maia

Cris Furtado

O Partido Social Democrático elegeu Felipe Leitão. Os principais suplentes são:

Lucinha Lima

Eva Gouveia

Mofi

O União Brasil elegeu Taciano Diniz, George Morais e Gilbertinho. Os principais suplentes são:

Nilson Lacerda

Airton Pires

Pedrito

O Partido Liberal elegeu Wallber Virgolino, Caio Roberto e João Gomes. Os principais suplentes são:

Sargento Rui

Cicinho Lima

Moacir Barbosa

O Movimento Democrático Brasileiro elegeu Anderson Monteiro e Romualdo Quirino. Os principais suplentes são:

André Gadelha

Ana Cláudia

Ramon Menezes

O Progressistas elegeu João Paulo, Jane Panta, Dr. Paula e Galego de Souza. Os principais suplentes são:

Lindolfo Pires

Tarcísio Jardim

Aron Andrade

O Republicanos elegeu oito candidatos, eles são: Adriano Galdino, Wilson santiago, Jutay Meneses, Michel Henrique, Márcio Roberto, Francisca Motta, Danielle do Vale e Branco Mendes. Os principais suplentes são:

Bosco Carneiro

Silvia Benjamin

Alexandre de Zezé

A Federação Brasil da Esperança preencheu três vagas com Cida ramos, Inácio Falcão e Luciano Cartaxo. Os principais suplentes são:

Jô Oliveira

Márcia Lucena

Marcos Henriques

A Federação PSDB Cidadania elegeu Fabio Ramalho, Camila Toscano e Tovar. Os principais suplentes são:

Manoel Ludgério

Tenente Rebeca

Dinho Papa-Léguas

A Federação PSOL Rede elegeu Chió. Os principais suplentes são:

Félix Araújo

Sargento Patrian

Olímpio Rocha

