Sala do empreendedor de Jacaraú recebe o Selo Ouro do Sebrae

O Selo Sebrae de referência em atendimento é uma premiação destinada as melhores Salas do Empreendedor de toda a Paraíba e Jacaraú foi destaque estadual essa semana, no evento realizado em Campina Grande, ao receber do Sebrae o Selo Ouro.

O Secretário Adjunto de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Adval Lima e o Agente de Desenvolvimento, Fabiano Coutinho, estiveram no Garden Hotel em Campina Grande, onde receberam a premiação do Diretor Superintendente, Luis Alberto Gonçalves Amorim e do Gerente de Políticas Públicas, Luciano de Holanda de Souza.

“Celebramos este reconhecimento com a certeza de que estamos no caminho certo para melhorar e desburocratizar o ambiente de negócios para os jacarauenses. A transformação social acontece por meio do desenvolvimento econômico da cidade e é para isto que trabalhamos diariamente”, afirmou Adval Lima, secretário adjunto.

A premiação é destinada as salas do empreendedor que se destacaram na Paraíba no ano de 2022 e são premiadas com o Selo Ouro aquelas que obtiveram as melhores notas das entidades avaliadoras. A sala recebe o nível de acordo com o atendimento aos critérios estabelecidos, que são: qualidade do atendimento, qualidade dos serviços disponibilizados pela sala, capacitação da equipe de atendimento, serviços digitais, entre outros.

“A análise deste reconhecimento considera e dá pontuação às salas conforme o atendimento realizado, as soluções ofertadas aos empreendedores e a gestão de cada estrutura, então para nós é um importante reconhecimento do trabalho que estamos realizando. Estamos sempre em busca da excelência no atendimento e desenvolvendo soluções inovadoras para facilitar a vida do pequeno empresário”, avalia o agente de desenvolvimento, Fabiano Coutinho.

O reconhecimento é fruto de um serviço de qualidade oferecido as empresas e produtores rurais de Jacaraú e atestado pelos órgãos avaliativos. Com a premiação estadual de ouro, Jacaraú agora está concorrendo em Brasília-DF, em data a ser definida pelo Sebrae Nacional, para o Selo Diamante.

Assessoria

