Santa Luzia gasta R$ 270 mil com shows de Calcinha Preta e mais duas bandas para aniversário do município

A Prefeitura de Santa Luzia, no Sertão paraibano, vai gastar R$ 270 mil com a contratação de três bandas para a festa de emancipação política do município. Os contratos foram publicados no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (17).

Conforme apurou o ClickPB, a Prefeitura de Santa Luzia desembolsou R$ 190 mil para contratar a banda Calcinha Preta, R$ 70 mil para a banda Cavaleiros do Forró e R$ 10 mil para contratar a banda Forró D2.

Na divulgação da festa, ainda há o anúncio do show do cantor Woxton Nóbrega, mas o contrato não foi publicado no Diário Oficial de hoje.

Confira os contratos publicados no Diário Oficial

