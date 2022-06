São João da Gente acontece de 17 a 21 de junho em Lagoa de Dentro

Evento integra o “Arraiá do Interior” que reúne cinco cidades da região durante as comemorações juninas

Começa na próxima sexta-feira, dia 17, o São João da Gente em Lagoa de Dentro, no agreste. o Evento integra o Arraiá do Interior, que reúne municípios da região para comemorar os festejos juninos.

Em Lagoa de Dentro as comemorações do São João acontecem dias 17, 18, 19 e 21 com programação diversificada que promete movimentar a cidade e aquecer a economia local.

Programação

17/06 – Sexta: Arraiá do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

18/06 – Sábado: Shows no Calçadão da Lagoa com Giannini Alencar, Sthela Alves e Os Barbosas.

19/06 – Domingo: Shows no Calçadão da Lagoa com Ranniery Gomes, As Morenas e Kakal do Forró.

21/06 – Terça: Festival de Quadrilhas Juninas no Ginásio de Esportes O Andrezão.

Uma grande estrutura foi preparada para receber a população e turista neste período e conta com barracas de comidas típicas, parque de diversão e uma belíssima decoração as margens do cartão postal da cidade.

